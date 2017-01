Recentemente tradotto

La sezione Italiana di LinuxFocus cerca nuovi traduttori

I legislatori europeo hanno intenzione di legalizzare i brevetti sul software. È un grosso problema per Linux e il free software in genere

Cos'è LinuxFocus? LinuxFocus è una rivista libera internazionale per Linux. È un'organizzazione senza scopo di lucro e la rivista viene gestita da volontari di tutto il mondo. LinuxFocus fornisce documentazione libera per un Sistema Operativo libero. LinuxFocus è internazionale e i nostri articoli vengono tradotti in diverse lingue.

A causa di gravi impegni di lavoro molti dei traduttori dell'edizione italiana hanno dovuto abbandonare il team.Se vi sentite in grado di tradurre qualche articolo dall'inglese, se volete imparare qualcosa di nuovo rendendo un servizio alla comunità OpenSource, se volete sentirvi parte di quella stessa comunità,Non sono richieste profonde conoscenze del sistema. Ogni bimestre gli articoli coprono argomenti sia per i nuovi utenti che per i più esperti, e potrete scegliere in base alle vostre capacità di cosa occuparvi.La traduzione di un articolo non porta via più di 2-3 ore ogni due mesi.Se siete interessati contattate l'editor della sezione Italiana: <alex (at) linuxfocus.org> (attenzione all'antispam nell'indirizzo!)Grazie per la collaborazione!LinuxFocus esiste solo perché molte persone contribuiscono. Condividete le vostre esperienze e conoscenze! Scrivete un articolo. È molto facile. Leggete le istruzioni e usate questo template (new001.meta.shtml) per il vostro articolo.Vi ringraziamo per il vostro contributo, per lo sforzo e per la creatività!Leggete la nostra Guida per traduttori per avere informazioni su come tradurre gli articoli.Registrate il vostro computer Linux a http://counter.li.org/ La traduzione degli articoli in tutti i diversi linguaggi è un lavoro grosso e ha bisogno di molto tempo. L'ultimo numero di Linuxsolitamente non è tradotto nella stessa misura delle vecchie uscite. La maggior parte degli articoli di Linuxnon sono comunque limitati nel tempo e sono ancora validi. Date un'occhiata ai vecchi numeri se volete avere la possibilità di scegliere tra diverse lingue.LinuxFocus ha una sezione chiamata "short articles and tips". In questa sezione tutti possono contribuire con utili trucchi per Linux direttamente online. tltp.org contiene HOWTO, libri di approfondimento su Linux e FAQ. LinuxFocus è ora disponibile sul sito di The Linux Documentation Project.

