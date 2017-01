Bienvenue sur la revue en ligne LinuxFocus

Qu'est ce que Linux Focus ? Linux Focus est un magazine libre et international pour Linux. C'est une organisation à but non lucratif et le magazine est maintenu par des bénévoles répartis dans le monde entier. Linux Focus fournit de la documentation libre pour un système d'exploitation libre. Linux Focus est international et nos articles sont traduits dans différentes langues. Nous vous souhaitons une bonne lecture des articles de Linux Focus ! Si vous désirez participer à la publication française de Linux Focus , n'hésitez pas à lire les explications de John Perr.

Quelques articles en Français réclament une traduction en Anglais.

Si ça vous tente, consultez les articles en attente N'hésitez pas à lire notre Guide pour savoir comment traduire un article.