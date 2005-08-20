LinuxFocus'un Türkçe bölümüne hoşgeldiniz!

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Güle güle Guido
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2005-08-20
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After many years of very interesting work with LinuxFocus I (Guido Socher) will
leave the project. It is difficult step because LinuxFocus was once my passion and hobby,
so there are a lot of feelings involved, but I can't do it forever.
I will move on to http://tuxgraphics.org.
The recently started series on microcontroller programming will
continue at tuxgraphics.org.
There are a number of people who are willing to continue LinuxFocus. Write
to new(at)linuxfocus.org if you want to join them. They need both people
and hardware.
During the transition LinuxFocus will stay online. To avoid that the existing
site becomes unavailable while possible restructuring is ongoing the new
team will settle first at new.linuxfocus.org (We will link to it once this site
is available).
LinuxFocus has 12964 files therefore this seems the best solution.
I wish the new team good luck and a problem free start
Regards
Guido Socher
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Yazılar
Software Development
2005-08-21
[available in:
English | Castellano
]
Computer Assisted Simulation of DNA using Linux and Perl,
by Carlos Andrés Pérez
../
In this article we discuss a way to generate n-DNA sequences with s-nucleotids using Perl programmes.
Graphics
2005-08-12
[available in:
English | Français
]
Automate the creation of graphs with Graphviz,
by Jean-Etienne Poirrier
Graphviz is a command-line open source graph visualization software.
Software development
2005-08-06
[available in:
English | Français
]
LF Tip: #defines for writing portable C-code,
by Guido Socher
How to get a list of available defines.
Hardware
2005-07-20
[available in:
English | ChineseGB
]
A digital DC power supply -- part 2: the software,
by Guido Socher
A very small an really powerful DC power supply for your hobby lab. In this second part
I explain how the software works and one more feature is added.
System Administration
2005-07-17
[available in:
English
]
Book review: The Linux Enterprise Cluster,
by Tom Uijldert
A review of the book "The Linux Enterprise Cluster" from No Starch press.
System Administration
2005-07-03
[available in:
English | ChineseGB | Français | Russian
]
LF Tip: USB mice and laptops,
by Guido Socher
How to get a USB mouse to work without restarting the X-server.
Applications
2005-06-26
[available in:
English | Deutsch | Français
]
A toolchain for transformation from paper to HTML,
by Iznogood
Here is one toolchain to convert and old paper magazine into html document.
Software Development
2005-06-25
[available in:
English | Deutsch | Français
]
Faulty Software,
by Ralf Wieland
Controversial discussions have started around estimates about the number of faults which a given software has. Often the fault-density is used as a measure for the quality of software. Is that correct?
Hardware
2005-06-18
[available in:
English | Français | Türkçe
]
A digital DC power supply,
by Guido Socher
A very small an really powerful DC power supply for your hobby lab. It has lots of features which you normally find only in very expensive power supplies. This one is however cheap, small and easy to build.
System Administration
2005-06-16
[available in:
English | ChineseGB | Français
]
LF tip: Using Acrobat 7 with kde and kprinter,
by Gerrit Renker
How to work around a bug in acroread version 7.
System Administration
2005-06-03
[available in:
English | ChineseGB | Français
]
LF Tip: Don't beep at me,
by Guido Socher
How to quickly stop your linux computer from beeping.
Software Development
2005-05-22
[available in:
English | Deutsch | Français
]
Cruising with the snavigator,
by Gerrit Renker
This article presents the snavigator, a powerful code analysis, cross-referencing and re-engineering tool.
Applications
2005-05-05
[available in:
English | Castellano | ChineseGB | Français | Russian
]
LF Tip: essential firefox extensions,
by Guido Socher
Two really cool firefox extensions that you really have to install.
Hardware
2005-04-18
[available in:
English | ChineseGB | Français
]
lcdproc -- LCD displays easy to use and easy to build,
by Guido Socher
In this article we use lcdproc to connect a LCD display and 2 buttons to a linux pc; simple and easy to build for everybody.
Software Development
2005-04-12
[available in:
English | Castellano | ChineseGB | Deutsch | Français
]
LINUX & PERL, computer tools for study and analysis of biological information,
by Carlos Andrés Pérez
This article shows how easy it is to extract biological information from DNA, RNA and proteine sequences Databases using small perl scripts.
Hardware
2005-04-02
[available in:
English | Castellano | ChineseGB | Deutsch | Français | Russian
]
LF Tip: solving the ugly key problem,
by Guido Socher
Good looking alternatives to the Windows key.
Applications
2005-04-02
[available in:
English | ChineseGB | Deutsch | Italiano
]
Bayonne: the opensource project inside phone and IVR services,
by Luca Bariani
GNU Bayonne is a scalable telephony application server.
Software development
2005-03-30
[available in:
English | ChineseGB | Deutsch | Français | Russian
]
Optimizing C/C++ programs using the GProf profiler,
by Arnout Engelen
One of the most important things to keep in mind while optimizing an application is: optimize the code where it counts.
Hardware
2005-03-01
[available in:
English | ChineseGB | Deutsch
]
Part 2 -- A digital thermometer or talk I2C to your atmel microcontroller,
by Guido Socher
In this second part of the article we will connect a LCD display and I will explain how the software works.
The LinuxFocus Tip, March 2005
2005-03-01
[available in:
English | Castellano | ChineseGB | Français | Indonesian
]
LF Tip:Cloning entire PCs over the network,
by Gerrit Renker
This tip explains how to clone partitions with dump and restore.
Applications
2005-02-23
[available in:
English | Castellano | Français
]
Professional Tex(t)Authoring with LyX,
by Gerrit Renker
This article is written for people who have a lot of text editing/authoring
to do and are primarily interested in getting the text edited fast, reliable with a
plesant looking printout.
Kernel Corner
2005-02-05
[available in:
English | ChineseGB | Deutsch | Français
]
Writing your own netfilter match,
by Nicolas Bouliane
The iptables/netfilter framework gives us the possibility to add features. To do so, we write kernel modules that registers against this framework.
Hardware
2005-02-01
[available in:
English | Castellano | ChineseGB | Deutsch | Français
]
A digital thermometer or talk I2C to your atmel microcontroller,
by Guido Socher
In this article we see how to interconnect the microcontroller to a linux PC over a physical RS232 interface without the extra MAX232 chip.
The LinuxFocus Tip, February 2005
2005-01-30
[available in:
English | Castellano | ChineseGB | Deutsch | Français | Nederlands | Russian
]
LF Tip: generating PDF from html documents,
by Guido Socher
Some tips for generating PDF files.
Uygulamalar
2005-01-19
Gpg e-ileti parmak izlerini Sylpheed-Claws ile denetlemek Iznogood
Bu yazıda gpg plugin'nin nasıl kurulduğu ve Sylypheed-Claws içerisindeki e-ileti parmak izlerini
kabuk programları ve borulama ile nasıl denetlendiği anlatılmaktadır.
Uygulamalar
2005-01-02
ParallelKnoppix, Majid Hameed
15 dakikadan daha kısa sürede hazırlanabilen, MPI ve paralel hesaplamaya uygun Knoppix tabanlı bir Linux Küme dağıtımı!
LinuxFocus Ocak 2005 yolgöstereni
2005-01-01
LF Yolgöstereni: LinuxFocus'un canlı yer işaretleri, Guido Socher
LinuxFocus'un Ocak 2005 için ilk yolgösterenidir.
Sistem Yönetimi
2004-12-20
Linux altında kablosuz yerel ağ, Wang Xu
Bu yazıda, bilinen bazı kablosuz yerel ağ kartların sürücü yüklemeleri ile 802.1x kimliklendirme yöntemleri gibi
bazı ilgili konular anlatılmaktadır.
Sistem Yönetimi
2004-12-12
CheckInstall, Mario M. Knopf
CheckInstall tar.gz kaynak dosyalarından otomatik olarak RPM paketleri oluşturulmasını sağlayan bir araçtır.
Böylece hemen hemen her tar.gz dosyasının sisteme temiz bir şekilde yüklenmesini ve sistemden kaldırılması
sağlanmaktadır.
Sistem Yönetimi
2004-12-12
SPF'ye giriş, Bruno Sousa (çevirilmekte)
SPF (Sender Policy Framework - Gönderen İlkeler Çerçevesi) e-iletilerin değiştirilmesini önleyen bir standart.
Donanım
2004-12-06
Fn-F12: IBM Thinkpad T20 dizüstü bilgisayarını Hibernate'lemek, Jan Alonzo (henüz çeviriren yok)
Windows yüklü olmadan IBM Thinkpad T20'yi Hibernate'lemek (suspend-to-disk)
Uygulamalar
2004-12-01
gEDA'yı kullanmak, Iznogood (henüz çeviriren yok)
gEDA (gnu Electronic Design Automation - GNU Elektronik Tasarım Otomasyonu) elektronik devre tasarımı için yazılım programlardır.
LinuxFocus Aralık 2004 yolgöstereni
2004-12-01
LF Yolgöstereni: firefox'taki url'leri düzenlemek için Emacs tuş atamaları, Guido Socher
Yazılım geliştirme
2004-11-20
Serbest Pascal derleyicisi olan Free Pascal'ı tanıyın, Razmal Djamal
Hızlı yazılım geliştirme ürünü olan Delphi ile yarışta olan Free Pascal, metin ortamı programlama ile
nesneye dayalı yazılım geliştirme özelliklerini taşımaktadır.
LinuxFocus Kasım 2004 2. yolgöstereni
2004-11-14
LF Yolgöstereni: motd ve issue'nın yapılandırılması, Mario M. Knopf
Donanım
2004-11-01
GCC libc-1.0.4 ile AVR mikroişlemcisini programlamak, Guido Socher
Mikroişlemciler, geleceğin donanım bileşenlerinden biridir. Mikorişlemcinin
Linux işletim sisteminde C ile nasıl prgramlanabileceğinini öğrenebilirsiniz.
LinuxFocus Kasım 2004 yolgöstereni
2004-11-01
Anti-aliasing özelliğini devre dışı bırakmak, Guido
Socher
Yazılım geliştirme
2004-10-29
Ortamdan bağımsız yazılım geliştirmek, Michael Tschater (çevirilmekte)
Bu yazıda işletim sistemlerinden bağımsız kullanıcı grafik arayüzü
geliştirme olanakları incelenmektedir.
LinuxFocus Ekim 2004 yolgöstereni
2004-10-01
Klavye düzenini değiştirmek, Guido
Socher
Unix temelleri
2004-09-01
Mount noktalarının gizemi, Guido Socher
Bu yazı mount noktalarını anlatıyor. Ancak ben, ileri düzeye erişmiş Linux
kullanacıların da yazıda yararlı bilgiler bulabilmelerini umuyorum.
Grafik
2004-08-29
Hugin, Enblend ve Gimp ile panoramik bakış
açıları oluşturmak, Katja Socher
Bu yazıda panaromik resimleri Hugin, Enblend ve Gimp ile nasıl yapılacağı anlatılıyor.
Grafik
2004-08-29
Basit canlandırım, Alexander Langer (çevirilmekte)
Çocuklar ve büyükler için basit ve eğlenceli bir canlandırım oluşturma.
Ugulamalar
2004-08-01
Bilimde Linux -
Ya da kullanışlı bir sinirsel ağ uygulması nasıl geliştirildi, Ralf Wieland (çevirilmekte)
Bu yazıda, bilimde kullanışlı ve Linux tabanlı bir yazılımın nasıl geliştirildiği gösterilmektedir.
Sistem yönetimi
2004-08-02
darkstat - bir ağ trafik analisti , Mario M. Knopf
Bu yazıda bir ağ trafik analisti olan darkstat'ı tanıyacağız. Yazılımın yüklenmesi,
başlatılması ve kullanılması anlatılıyor.
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