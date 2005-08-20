LinuxFocus'un Türkçe bölümüne hoşgeldiniz!

Güle güle Guido

After many years of very interesting work with LinuxFocus I (Guido Socher) will leave the project. It is difficult step because LinuxFocus was once my passion and hobby, so there are a lot of feelings involved, but I can't do it forever.

LinuxFocus Kasım 2004 2. yolgöstereni

Donanım

LinuxFocus Kasım 2004 yolgöstereni

Yazılım geliştirme

LinuxFocus Ekim 2004 yolgöstereni

Unix temelleri

Grafik

Grafik

Ugulamalar

Sistem yönetimi

Linux Focus 'a yazı yazmak ister misiniz?

LinuxFocus birçok insanın katkısı ve desteği sayesinde ayakta durmaktadır. Deneyim ve bilginizi paylaşın! Bir yazı yazın. Yazı yazmak isteyenler, çekinmeden bizimle iletişime geçebilir ve kim bilir, bu görüşmeden bir yazı çıkar. Linux'u araç veya amaç olarak kullanan herkes, deneyimini başkalarıyla paylaşmalı ve ve yazı yazmalıdır. Yazacağınız yazıların çok karmaşık veya uzun olması da gerekmiyor. Önemli olan denyimlerinizi anlatmanız ve böylece aynı veya benzer konuyla ilgili olanlara yol göstermenizdir.



Yazı yazmak için, yazım kılavuzunu okuyabilir ve taslak dosyasından yararlanabilirsiniz.



Katkınız, yardımlarınız ve yaratıcılığınız için şimdiden teşekkür ederiz!



LinuxFocus çevirmenler arıyor!

Yazıların Türkçe'ye çevirilmesi çok zaman almaktadır. Bu işin gönüllü yapıldığı da göz önünde bulundurulursa, yeni çıkan yazıların çok kısa sürede Türkçe'ye çevirilmesinde bazen aksaklıklar yaşanmaktadır. Aksaklık oluşmasının başlıca nedeni , çeviri yapmakta olan kişi sayısının az olması ve bunların aynı zamanda bir işyerinde çalışıyor veya bir okulada okuyor olmalarıdır. Uzun sözün kısası, bizim İngilizce'den veya Almanca'dan Türkçe'ye çeviri yapacak kişilere gereksinmemiz vardır. Çeviri işi bir yük olarak görülmemelidir. İnsan çeviri yaparken, hem çevirdiği dili, hem de kendi dilini daha iyi tanımakta ve öğrenmektedir. Ayrıca çeviren kişi, çevirmiş olduğu yazıyı da daha iyi anlamış oluyor. Yabancı dili zayıf olan insanlarımızın sizin çevirilerinizden yararlanacakları da düşünüldüğünde, insan manevi bir tatmin duymaktadır.



Yazılarımızı çevirmek için bizimle bağlantıya geçebilir ve çeviri yaparken, çevirmenin kılavuzu'dan yararlanabilirsiniz.

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