LinuxFocus'un Türkçe bölümüne hoşgeldiniz!

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Ekim 2004'ten itibaren sayı şeklinde yayın yapmıyoruz. Ama yazılarımızı küçük sayılar şeklinde gruplamaya devam ediyoruz.

Eylül/Ekim 2004'e kadar LinuxFocus her iki ayda bir yeni sayı çıkartmaktaydı:

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LF Ocak sayısı kapak resmi LinuxFocus'u okumak, iyi müzik dinlemeye benzer. Yani gerçekten zevk aldığınız bir şeydir. Bu müziği Türkçe dinlemek veya dinletmek isteyenler, lütfen bizimle temasa geçsin ve Türkçe'ye çeviri konusunda bize destek olsun. LinuxFocus'un Türkçe kısmı bu işe gönül vermiş kişiler tarafından yürütülmektedir. Siz de bize katılın! Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Güle güle Guido

2005-08-20
After many years of very interesting work with LinuxFocus I (Guido Socher) will leave the project. It is difficult step because LinuxFocus was once my passion and hobby, so there are a lot of feelings involved, but I can't do it forever.

I will move on to http://tuxgraphics.org. The recently started series on microcontroller programming will continue at tuxgraphics.org.

There are a number of people who are willing to continue LinuxFocus. Write to new(at)linuxfocus.org if you want to join them. They need both people and hardware.

During the transition LinuxFocus will stay online. To avoid that the existing site becomes unavailable while possible restructuring is ongoing the new team will settle first at new.linuxfocus.org (We will link to it once this site is available). LinuxFocus has 12964 files therefore this seems the best solution.

I wish the new team good luck and a problem free start

Regards
Guido Socher

Yazılar

Software Development

2005-08-21
[available in: English | Castellano ]
Computer Assisted Simulation of DNA using Linux and Perl, by Carlos Andrés Pérez
../
In this article we discuss a way to generate n-DNA sequences with s-nucleotids using Perl programmes.

Graphics

2005-08-12
[available in: English | Français ]
Automate the creation of graphs with Graphviz, by Jean-Etienne Poirrier

Graphviz is a command-line open source graph visualization software.

Software development

2005-08-06
[available in: English | Français ]
LF Tip: #defines for writing portable C-code, by Guido Socher

How to get a list of available defines.

Hardware

2005-07-20
[available in: English | ChineseGB ]
A digital DC power supply -- part 2: the software, by Guido Socher

A very small an really powerful DC power supply for your hobby lab. In this second part I explain how the software works and one more feature is added.

System Administration

2005-07-17
[available in: English ]
Book review: The Linux Enterprise Cluster, by Tom Uijldert

A review of the book "The Linux Enterprise Cluster" from No Starch press.

System Administration

2005-07-03
[available in: English | ChineseGB | Français | Russian ]
LF Tip: USB mice and laptops, by Guido Socher

How to get a USB mouse to work without restarting the X-server.

Applications

2005-06-26
[available in: English | Deutsch | Français ]
A toolchain for transformation from paper to HTML, by Iznogood

Here is one toolchain to convert and old paper magazine into html document.

Software Development

2005-06-25
[available in: English | Deutsch | Français ]
Faulty Software, by Ralf Wieland

Controversial discussions have started around estimates about the number of faults which a given software has. Often the fault-density is used as a measure for the quality of software. Is that correct?

Hardware

2005-06-18
[available in: English | Français | Türkçe ]
A digital DC power supply, by Guido Socher

A very small an really powerful DC power supply for your hobby lab. It has lots of features which you normally find only in very expensive power supplies. This one is however cheap, small and easy to build.

System Administration

2005-06-16
[available in: English | ChineseGB | Français ]
LF tip: Using Acrobat 7 with kde and kprinter, by Gerrit Renker

How to work around a bug in acroread version 7.

System Administration

2005-06-03
[available in: English | ChineseGB | Français ]
LF Tip: Don't beep at me, by Guido Socher

How to quickly stop your linux computer from beeping.

Software Development

2005-05-22
[available in: English | Deutsch | Français ]
Cruising with the snavigator, by Gerrit Renker

This article presents the snavigator, a powerful code analysis, cross-referencing and re-engineering tool.

Applications

2005-05-05
[available in: English | Castellano | ChineseGB | Français | Russian ]
LF Tip: essential firefox extensions, by Guido Socher

Two really cool firefox extensions that you really have to install.

Hardware

2005-04-18
[available in: English | ChineseGB | Français ]
lcdproc -- LCD displays easy to use and easy to build, by Guido Socher

In this article we use lcdproc to connect a LCD display and 2 buttons to a linux pc; simple and easy to build for everybody.

Software Development

2005-04-12
[available in: English | Castellano | ChineseGB | Deutsch | Français ]
LINUX & PERL, computer tools for study and analysis of biological information, by Carlos Andrés Pérez

This article shows how easy it is to extract biological information from DNA, RNA and proteine sequences Databases using small perl scripts.

Hardware

2005-04-02
[available in: English | Castellano | ChineseGB | Deutsch | Français | Russian ]
LF Tip: solving the ugly key problem, by Guido Socher

Good looking alternatives to the Windows key.

Applications

2005-04-02
[available in: English | ChineseGB | Deutsch | Italiano ]
Bayonne: the opensource project inside phone and IVR services, by Luca Bariani

GNU Bayonne is a scalable telephony application server.

Software development

2005-03-30
[available in: English | ChineseGB | Deutsch | Français | Russian ]
Optimizing C/C++ programs using the GProf profiler, by Arnout Engelen

One of the most important things to keep in mind while optimizing an application is: optimize the code where it counts.

Hardware

2005-03-01
[available in: English | ChineseGB | Deutsch ]
Part 2 -- A digital thermometer or talk I2C to your atmel microcontroller, by Guido Socher

In this second part of the article we will connect a LCD display and I will explain how the software works.

The LinuxFocus Tip, March 2005

2005-03-01
[available in: English | Castellano | ChineseGB | Français | Indonesian ]
LF Tip:Cloning entire PCs over the network, by Gerrit Renker

This tip explains how to clone partitions with dump and restore.

Applications

2005-02-23
[available in: English | Castellano | Français ]
Professional Tex(t)Authoring with LyX, by Gerrit Renker

This article is written for people who have a lot of text editing/authoring to do and are primarily interested in getting the text edited fast, reliable with a plesant looking printout.

Kernel Corner

2005-02-05
[available in: English | ChineseGB | Deutsch | Français ]
Writing your own netfilter match, by Nicolas Bouliane

The iptables/netfilter framework gives us the possibility to add features. To do so, we write kernel modules that registers against this framework.

Hardware

2005-02-01
[available in: English | Castellano | ChineseGB | Deutsch | Français ]
A digital thermometer or talk I2C to your atmel microcontroller, by Guido Socher

In this article we see how to interconnect the microcontroller to a linux PC over a physical RS232 interface without the extra MAX232 chip.

The LinuxFocus Tip, February 2005

2005-01-30
[available in: English | Castellano | ChineseGB | Deutsch | Français | Nederlands | Russian ]
LF Tip: generating PDF from html documents, by Guido Socher

Some tips for generating PDF files.

Uygulamalar

2005-01-19
Gpg e-ileti parmak izlerini Sylpheed-Claws ile denetlemek Iznogood

Bu yazıda gpg plugin'nin nasıl kurulduğu ve Sylypheed-Claws içerisindeki e-ileti parmak izlerini kabuk programları ve borulama ile nasıl denetlendiği anlatılmaktadır.

Uygulamalar

2005-01-02
  ParallelKnoppix, Majid Hameed

15 dakikadan daha kısa sürede hazırlanabilen, MPI ve paralel hesaplamaya uygun Knoppix tabanlı bir Linux Küme dağıtımı!

LinuxFocus Ocak 2005 yolgöstereni

2005-01-01
  LF Yolgöstereni: LinuxFocus'un canlı yer işaretleri, Guido Socher

LinuxFocus'un Ocak 2005 için ilk yolgösterenidir.

Sistem Yönetimi

2004-12-20
  Linux altında kablosuz yerel ağ, Wang Xu

Bu yazıda, bilinen bazı kablosuz yerel ağ kartların sürücü yüklemeleri ile 802.1x kimliklendirme yöntemleri gibi bazı ilgili konular anlatılmaktadır.

Sistem Yönetimi

2004-12-12
  CheckInstall, Mario M. Knopf

CheckInstall tar.gz kaynak dosyalarından otomatik olarak RPM paketleri oluşturulmasını sağlayan bir araçtır. Böylece hemen hemen her tar.gz dosyasının sisteme temiz bir şekilde yüklenmesini ve sistemden kaldırılması sağlanmaktadır.

Sistem Yönetimi

2004-12-12
  SPF'ye giriş, Bruno Sousa (çevirilmekte)

SPF (Sender Policy Framework - Gönderen İlkeler Çerçevesi) e-iletilerin değiştirilmesini önleyen bir standart.

Donanım

2004-12-06
  Fn-F12: IBM Thinkpad T20 dizüstü bilgisayarını Hibernate'lemek, Jan Alonzo (henüz çeviriren yok)

Windows yüklü olmadan IBM Thinkpad T20'yi Hibernate'lemek (suspend-to-disk)

Uygulamalar

2004-12-01
  gEDA'yı kullanmak, Iznogood (henüz çeviriren yok)

gEDA (gnu Electronic Design Automation - GNU Elektronik Tasarım Otomasyonu) elektronik devre tasarımı için yazılım programlardır.

LinuxFocus Aralık 2004 yolgöstereni

2004-12-01
  LF Yolgöstereni: firefox'taki url'leri düzenlemek için Emacs tuş atamaları, Guido Socher

Yazılım geliştirme

2004-11-20
  Serbest Pascal derleyicisi olan Free Pascal'ı tanıyın, Razmal Djamal

Hızlı yazılım geliştirme ürünü olan Delphi ile yarışta olan Free Pascal, metin ortamı programlama ile nesneye dayalı yazılım geliştirme özelliklerini taşımaktadır.

LinuxFocus Kasım 2004 2. yolgöstereni

2004-11-14
  LF Yolgöstereni: motd ve issue'nın yapılandırılması, Mario M. Knopf

Donanım

2004-11-01
  GCC libc-1.0.4 ile AVR mikroişlemcisini programlamak, Guido Socher

Mikroişlemciler, geleceğin donanım bileşenlerinden biridir. Mikorişlemcinin Linux işletim sisteminde C ile nasıl prgramlanabileceğinini öğrenebilirsiniz.

LinuxFocus Kasım 2004 yolgöstereni

2004-11-01
  Anti-aliasing özelliğini devre dışı bırakmak, Guido Socher

Yazılım geliştirme

2004-10-29
  Ortamdan bağımsız yazılım geliştirmek, Michael Tschater (çevirilmekte)

Bu yazıda işletim sistemlerinden bağımsız kullanıcı grafik arayüzü geliştirme olanakları incelenmektedir.

LinuxFocus Ekim 2004 yolgöstereni

2004-10-01
  Klavye düzenini değiştirmek, Guido Socher

Unix temelleri

2004-09-01
  Mount noktalarının gizemi, Guido Socher

Bu yazı mount noktalarını anlatıyor. Ancak ben, ileri düzeye erişmiş Linux kullanacıların da yazıda yararlı bilgiler bulabilmelerini umuyorum.

Grafik

2004-08-29
  Hugin, Enblend ve Gimp ile panoramik bakış açıları oluşturmak, Katja Socher

Bu yazıda panaromik resimleri Hugin, Enblend ve Gimp ile nasıl yapılacağı anlatılıyor.

Grafik

2004-08-29
  Basit canlandırım, Alexander Langer (çevirilmekte)

Çocuklar ve büyükler için basit ve eğlenceli bir canlandırım oluşturma.

Ugulamalar

2004-08-01
  Bilimde Linux - Ya da kullanışlı bir sinirsel ağ uygulması nasıl geliştirildi, Ralf Wieland (çevirilmekte)

Bu yazıda, bilimde kullanışlı ve Linux tabanlı bir yazılımın nasıl geliştirildiği gösterilmektedir.

Sistem yönetimi

2004-08-02
  darkstat - bir ağ trafik analisti , Mario M. Knopf

Bu yazıda bir ağ trafik analisti olan darkstat'ı tanıyacağız. Yazılımın yüklenmesi, başlatılması ve kullanılması anlatılıyor.

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