Willkommen zur deutschsprachigen Ausgabe von LinuxFocus

Für LinuxFocus übersetzen! Du möchtest einen oder mehrere Artikel für LinuxFocus übersetzen?

Wir suchen immer Leute, die bereit sind, unsere Artikel in andere Sprachen zu übersetzen (auch, wenn die Sprache bisher noch nicht bei LinuxFocus existiert). Du kannst dich in die Mailingliste aufnehmen lassen oder einfach mit uns besprechen, was du übersetzen willst. Schreib einfach eine Email an Guido <guido (at)linuxfocus.org>.

In der Mailingliste koordinieren wir die Übersetzungen und diskutieren über Linux-relevante Themen.

Du kannst dir auch unsere Hinweise für Übersetzer für nützliche Tipps und Tricks beim Übersetzen durchlesen.